Wybierz się w wakacyjną podróż pociągiem z Legnicy. Zobacz, w jakie popularne miejsca dojedziesz bez przesiadki. Rozkład jazdy, zdjęcia Klaudia Korfanty

Wakacje 2022 pociągiem z Legnicy. Do tych miejsc warto wybrać się na wakacyjną wycieczkę! Przygotowaliśmy dla Was listę turystycznych miejscowości, do których dostaniecie się wygodnym, bezpośrednim połączeniem kolejowym z Legnicy. Jeśli zniechęca Was wizja kilku godzin za kierownicą, rozwiązaniem może być właśnie podróż pociągiem! Z Legnicy bezpośrednim pociągiem dojedziemy na przykład do Wiednia, Budapesztu, Bratysławy czy Krakowa. Kliknij w zdjęcie i zobacz, do jakich miast - polskich i zagranicznych - dojedziesz bezpośrednim pociągiem z Legnicy.