Wspaniałe miejsce, wspaniali ludzie. Ten sklep z herbatami istnieje w Legnicy już niemal 25 lat! Rozmawiamy z właścicielem

Historia sklepu Herbata z całego świata w Legnicy

Co można kupić w sklepie?

Jak sama nazwa wskazuje w sklepie Herbata z całego świata klienci mogą popróbować herbat z różnych zakątków - najwięcej pochodzi z południowej Azji - Indii, Sri Lanki, Japonii i Chin, ale są też herbaty na przykład z Afryki czy Ameryki Południowej. Wszystkie herbaty są liściaste. Kupimy tu ok. 200 rodzajów herbat: herbatę białą, zieloną, czerwoną, czarną, rooibos, matchę czy yerba matę, ale też aromatyczną kawę w ziarnach z niewielkiej polskiej palarni, zioła, przyprawy czy słodycze idealne do herbaty. W sklepie nie zabrakło też odpowiednich naczyń do zaparzania i picia herbaty czy kawy: filiżanki, kubki z zaparzaczami, imbryki i specjalne naczynia do yerby maty.