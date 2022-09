Wojewoda Jarosław Obremski na konwencie Wójtów w Chojnowie, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Konwent burmistrzów, wójtów Powiatu Legnickiego odbył się w chojnowskim Domu Schrama. Na spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim przyjechali: starosta legnicki Adam Babuśka, burmistrz Chojnowa Jan Serkies oraz Prochowic Alicja Sielicka, wójtowie: Krotoszyc - Wojciech Woźniak, Miłkowic - Dawid Stchura, Kunic - Józef Pieróg, gminy wiejskiej Chojnów - Andrej Pyrz i Rui -Paweł Gregorczuk. Przyjechałem do was aby wysłuchać was w sprawie przygotowania samorządów powiatu legnickiego do nadchodzącego szczytu energetycznego jesienno-zimowego. Jan Serkies burmistrz Chojnowa zadeklarował, że na pewno nie dojdzie do zamknięcia krytego basenu miejskiego w naszym mieście. Burmistrz jako gospodarz konwentu poprosił dziennikarzy o opuszczenie sali narad.