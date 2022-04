Włoski streetfood w Legnicy. Przy ulicy Rataja dziś został otwarty nowy lokal serwujący kanapki w stylu włoskim [ZDJĘCIA]

GiaGia Italian Streefood został otwarty w Legnicy. Zjesz tu włoski streetfood

GiaGia mieści się przy ulicy Rataja. Lokal został otwarty dziś 22 kwietnia. Włoskich restauracji w Legnicy nie brakuje, jednak GiaGia to nowość na kulinarnej mapie Legnicy, ponieważ jest tu serwowany włoski streefood - panini i focca, czyli zapiekane włoskie kanapki m.in. z mozzarellą, prosciutto cotto, salami piccante, pesto. W lokalu nie zjemy na miejscu, możemy kupić kanapkę na wynos bądź zamówić ją z dowozem do domu. Czy GiaGia trafi w podniebienia legniczan? To się okaże!