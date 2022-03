Własna kiełbasa na święta? To możliwe. Pan Dariusz z Legnicy zdradza nam przepis krok po kroku ZDJĘCIA

Pyszne gołąbki bez zawijania w sosie pomidorowym. Przepis na szybki obiad. Zobacz, jak zrobić fałszywe gołąbki

Gołąbki bez zawijania to smaczne i proste do przygotowania danie z mięsa mielonego i kapusty. W przeciwieństwie do tradycyjnych, zawijanych gołąbków, te nazywa...