Właścicielka cukierni Cynamon w Legnicy o swojej drodze od MasterChefa do spełnienia marzeń: „Najważniejsza jest pasja i ciężka praca”

Katarzyna Byczko urodziła się w Legnicy. Jej rodzice prowadzą w Rogoźniku gospodarstwo rolne, więc z ciężką pracą Katarzyna miała do czynienia od najmłodszych lat.

O gotowaniu myślałam właściwie od dziecka. Pamiętam, kiedy jako 5-latka bawiłam się w kuchni i zmieszałam mąkę, wodę i drożdże, po czym zostawiłam miskę na nasłonecznionym parapecie, nieświadoma, co się może stać. Kiedy weszłam do kuchni po kilku godzinach, ciasto potroiło swoją objętość i prawie wylewało się z miski. Zachwycona powiedziałam wtedy do mamy: „Chcę robić w życiu takie eksperymenty!” – opowiada nam Katarzyna Byczko.