Wiszące tory w Jerzmanicach Zdrój! Już prawie ich nie widać, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Przez lata te tory były atrakcją turystyczną, obecnie dotarcie do nich wymaga sporo wysiłku. Powalone konary, gałęzie, gęsta roślinność bardzo utrudnia przejście a wysokie samosiejki praktycznie je zasłaniają. Tory w Jerzmanicach Zdrój to chyba jedyne takie miejsce na Ziemi. O ile wiszące mosty są dosyć popularne, o tyle wiszące tory... to coś zupełnie niespotykanego.