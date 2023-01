Wiosna tuż tuż, a niewielu legnickich działkowiczów chce sprzedawać swoje działki. Przedstawiamy oferty, które aktualnie są dostępne Anna Ickiewicz

Do sezonu ogrodniczego zostało jeszcze kilka miesięcy, ale jeśli przymierzasz się do kupna działki radzimy się pospieszyć. Nie ma ich zbyt wiele na terenie Legnicy i okolic, ale ceny są w miarę przystępne. Zobaczcie co udało nam się znaleźć.