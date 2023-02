Winkelmann Foundation Screw i Animak-Kopcza rozwijają działalność dzięki dofinansowaniu od LSSE

Dofinansowanie od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymały Winkelmann Foundation Screw produkująca śruby fundamentowe do branży budowlanej oraz rodzinna firma w drugim pokoleniu Animak-Kopcza sp. j. J.E. Kopcza. Uroczyste wręczenie decyzji o wsparciu miało miejsce 9 lutego w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy.

Dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej kluczowe jest dążenie do zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska i polskiej gospodarki. Jako spółka staramy się to realizować za pomocą działania, a nie tylko słownych deklaracji. Na naszych terenach prężnie rozwijają się firmy z sektorów automotive, produkcji, nowych technologii czy spożywczej. Winkelmann Foundation Screw na co dzień wytwarza śruby fundamentowe do branży budowlanej, Animak Kopcza od 25 lat jest liderem w produkcji makaronu nie tylko w regionie, ale i w całej Polsce. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wręczyć kolejne dwie decyzje o wsparciu i to dla dwóch całkiem innych branż. Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z oferty LSSE, jak widać jesteśmy otwarci na różnorodną współpracę – zaznacza Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.