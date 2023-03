Willa Włoska w Legnicy. Śmietnisko części samochodowych, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Ten niezwykły zabytek znajduje się przy ulicy Myśliwskiej w Legnicy. Willa Włoska to okazały i misternie zdobiony obiekt z końca XIX wieku. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. W tym pięknym obiekcie jeszcze w latach 60 XX wieku mieszkali legniczanie. Wraz z wyniesieniem się ostatnich lokatorów cały kompleks zaczął popadać w ruinę. Na początku roku 2020 pojawiła się nadzieja na wyremontowanie budynku, prywatny inwestor chciał wille odrestaurować wraz z zabytkowym parkiem. Niestety dzisiaj to śmietnisko części samochodowych, zobaczcie zdjęcia.