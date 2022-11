Wilki tuż za Legnicą rozszarpały sarnę na budowie domków jednorodzinnych. Uwaga, drastyczne zdjęcia! Piotr Krzyżanowski

To tego makabrycznego dla nas zdarzenia doszło na terenie budowy domu w Pątnówku koło Legnicy, jednak dla wilków to normalna walka o przetrwanie. Drapieżniki polowały jednak nie głęboko w lesie, a blisko domów. - Wilki zapewne przypadkowo zagoniły sarnę na częściowo ogrodzoną posesje, która należy do mnie - powiedział nam pragnący zachować anonimowość właściciel terenu.