Wilki tuż za Legnicą rozszarpały sarnę. Drastyczne zdjęcia! Piotr Krzyżanowski

To tego makabrycznego dla nas zdarzenia doszło na terenie budowy domu w Pątnówku, jednak dla wilków to normalna walka o przetrwanie. Wilki zapewne przypadkowo zagoniły sarnę na częściowo ogrodzoną moją posesje, powiedział nam pragnący zachować anonimowość właściciel terenu. Krzysztof Strynkowski z Fundacji Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki "Fopit-Gobi" Raczkowa która na co dzień ratuje dzikie zwierzęta, powiedział nam, wilki coraz częściej przychodzą w okolice miast i wsi bo czują się bezkarne i wiedzą ,że nic im nie grozi. Czy były to wilki? Po tropach widać , że były to wilki na 100% , dodał pan Krzysztof.