Wierzba biała była pomnikiem przyrody w Legnicy! Czy pień zwany "świadkiem" powinien zostać?

Jak wyznaje Henryka Zdziech, ogrodnik miejski, do tej pory wielu ludzi twierdziło, że martwe drzewo w parku to niepotrzebna nikomu wylęgarnia szkodliwych owadów i grzybów. Opinie te zmieniły się diametralnie dzięki pracy ekologów i entomologów. Dzisiaj coraz więcej osób jest świadomych, że martwe drzewo, które ulega stopniowemu rozkładowi, to ważny element ekosystemu, zwiększający jego naturalną biologiczną odporność i warunkujący utrzymanie równowagi w przyrodzie.