Wielki turniej i wielka biesiada. Turniej o Włócznię Świętego Jerzego na Zamku Grodziec

Wielowiekowa tradycja i rycerska atmosfera

„Zamek Grodziec od wieków cieszył się fantastyczną i przebogatą tradycją turniejów rycerskich. Dziś odbywa się I Turniej o włócznię Świętego Jerzego na Zamku Grodziec. Nie przypadkiem wezwanie św. Jerzego pojawia się w naszym turnieju, bo jest to patron rycerstwa, ale tez patron tego zamku i tej góry, co jest udowodnione historycznie. Mamy ogromny zaszczyt gościć dzisiaj ponad 110 rycerzy z różnych bractw, z całego Dolnego Śląska - powiem więcej – z całej Polski. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że bractwa wybrały nasz zamek, naszą współpracę i razem możemy dziś cieszyć oczy setek turystów, którzy fantastycznie się z nami tutaj bawią” – mówił prezes Zamku Grodziec Mariusz Garbera.

„Zamek Grodziec ma wielowiekową tradycję turniejów rycerskich. Z bólem muszę powiedzieć, że ta tradycja przez ostatnie lata była zaniedbywana, ale cieszę się, że hucznie i radośnie w dniu dzisiejszym na Zamek Grodziec powraca. Ja dzisiaj stojąc na scenie, obserwując z góry, widząc te barwne stroje, kolorowe stroje, uśmiechnięte twarze, kobiety, mężczyzn, dzieci, którzy zaszczycili nas obecnością swoją na Zamku Grodziec, czułam ogromna radość, ogromne wzruszenie. Dzisiaj trwa wielka zabawa, wspaniała uczta na Zamku Grodziec. Uczta dla ducha, uczta dla ciała, uczta dla oczu. Mam ogromną nadzieję na to, że ten turniej będzie się rozrastał. W przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej i w kolejnych latach będziemy mogli pochwalić się wielkim turniejem na skalę ogólnopolską” – mówiła Wójt Gminy Zagrodno Karolina Bardowska.