Wielka Sobota w Legnicy. Poświęcenie pokarmów na wielkanocny stół, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Tradycyjnie w Wielką Sobotę we wszystkich legnickich kościołach trwa święcenie pokarmów na wielkanocny stół. My byliśmy w Kościele Matki Bożej Królowej Polski i Kościele św. Jana Chrzciciela. We wszystkich kościołach zostały przygotowane Groby Pańskie.