Wiatr nie odpuszcza. Kolejne ostrzeżenie meteorologiczne dla Legnicy i powiatu legnickiego [20.02]

Uwaga! Kolejne ostrzeżenie meteorologiczne dla Legnicy i powiatu legnickiego

Synoptycy zapowiadają silny wiatr w porywach do 90 km/h, który pojawi się w Legnicy dziś 20 lutego około godziny 22:00. Ostrzeżenie IMGW jest ważne do jutra 21 lutego do godziny 16:00.

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1

Obszar: województwo dolnośląskie powiat Legnica, powiat legnicki

Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.02.2022 do godz. 16:00 dnia 21.02.2022

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Przewiduje się również możliwość wystąpienia miejscami burz.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk