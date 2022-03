Wernisaż Marii Antoniak „Malarstwo, rysunek i… różne takie” w Galerii Sztuki w Legnicy

Na ekspozycji, którą można zwiedzać jeszcze do 18 kwietnia, zobaczymy zarówno prace najnowsze jak i tworzone w początkowych etapach twórczości (począwszy od roku 1978 r.), wykonane w różnych technikach – nie tylko obrazy i rysunki, których zgromadzono najwięcej, ale też obiekty z porcelany i plakaty.

Prace Marii Antoniak przenoszą nas do świata podświadomości i snów, zaludniony przez odrealnione postaci, zwierzęta i anioły. Odwołania do dzieciństwa i obecność wątków z mitologii przywołują nostalgiczny, nieco magiczny klimat. Dzieła Antoniak są przepełnione subtelną metaforyką i melancholią, w których dużą rolę odgrywa symbolika i kolor. To twórczość pełna pogody, radości i ciepła, ale też zadumy i refleksji nad ludzkim losem, doświadczeniem i marzeniami.

Pochodząca z Legnicy Maria Antoniak to absolwentka wrocławskiej PWSSP na Wydziale Projektowania Form Ceramiki i Szkła. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, wystawiennictwem, projektowaniem ubioru, biżuterii, a także wnętrz. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne w Polsce i za granicą, m.in. we Włoszech, Niemczech, na Białorusi i w Czechach. Artystka w przeszłości związana była z Muzeum Miedzi, gdzie tworzyła niebanalne „oprawy plastyczne” wystaw (zaprojektowana przez nią wiele lat temu wystawa stała w Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu została oceniona jako najlepsza w Polsce historyczna ekspozycja). Ponadto artystka jest autorką układów graficznych i ilustracji do licznych książek i tomików wierszy. Przez kilka lat zajmowała się też oprawą promocyjną Festiwalu Folklorystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”.