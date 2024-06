Weekend 7-9 czerwca w Legnicy i okolicach. Co się będzie działo? Zobacz przegląd najciekawszych imprez i wydarzeń

W niedzielę 9 czerwca w godz. 15.00 - 17.00 na legnickim Rynku prezentować się będzie ok. 150 samochodów sportowych z sześciu różnych krajów biorących udział w rajdzie Eurorally 2024. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla publiczności. W tym roku rajd trwa od 8 do 12 czerwca. Start Eurorally 2024 odbędzie się w Kopenhadze w Danii. Kierowcy przejadą kilkaset kilometrów, żeby 9 czerwca dojechać do Legnicy. Stąd wyruszą dalej, aż do Czeskich Budziejowic, po drodze mijając malownicze tereny. Przez rajd przełożony został Jarmark Staroci w Legnicy. Zazwyczaj odbywa się w drugą niedzielę miesiąca, w tym miesiącu wyjątkowo - w trzecią, czyli 16 czerwca.

mat. prasowe