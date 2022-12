Weekend 16-18 grudnia pełen świątecznych i muzycznych wrażeń! Przegląd wydarzeń w Legnicy, Lubinie i okolicach od piątku do niedzieli

Weekend pełen świątecznych i muzycznych wrażeń! Przegląd wydarzeń w Legnicy, Lubinie i okolicach w dniach 16-18 grudnia

W weekend 16-18 grudnia odbędzie się sporo ciekawych wydarzeń. Szczególnie zachęcamy Was do poczucia świątecznej atmosfery na jarmarkach i kiermaszach. W Legnicy kiermasz świąteczny odbędzie się w sobotę 17 grudnia na dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Miasto Jawor zaprasza na jaworski rynek od czwartku do soboty (15-17 grudnia). Świąteczny jarmark odbędzie się również w Kunicach - w niedzielę 18 grudnia oraz Legnickim Polu - w piątek i sobotę 16 i 17 grudnia. Jak co tydzień w niedzielę odbędzie się targ w Osieku. Tym razem będziemy mogli kupić lokalne składniki na świąteczne potrawy, znajdziemy też mnóstwo pomysłów na prezenty.

Ostatni weekend przed świętami to czas koncertów. Świątecznie zagra dla Was Pectus w Lubinie czy lubińska Narodowa Orkiestra Dęta. Koncerty odbędą się także w legnickich klubach Spiżarnia i 4pokoje oraz w Akademii Rycerskiej, gdzie wystąpi dla nas słynny zespół Farben Lehre.