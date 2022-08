We wrześniu odbędzie się kilkanaście licytacji komorniczych w Legnicy i Lubinie. Te domy i mieszkania pójdą pod młotek [19.08] Klaudia Korfanty

Sprawdź, jakie nieruchomości w Legnicy i Lubinie pójdą w najbliższym czasie pod młotek. Można znaleźć domy i mieszkania za 3/4 wartości!

Przedstawiamy najnowsze oferty nieruchomości od komorników z Legnicy, Lubina oraz okolicznych miejscowości. Zebraliśmy wszystkie licytacje nieruchomości, które odbędą się we wrześniu. Licytacje komornicze to dobra okazja do nabycia domów, mieszkań czy gruntów za ułamek wartości. Oferty zebraliśmy w galerii zdjęć. Pod każdym zdjęciem opis nieruchomości wraz z cenami wywołania, datami licytacji oraz najważniejszymi informacjami.