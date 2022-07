Wakacje na Rodos, czyli działki ROD na sprzedaż w Legnicy i okolicach. Zobacz najnowsze oferty! Za ile można kupić działkę rekreacyjną? Klaudia Korfanty

Ofert sprzedaży działek rekreacyjnych w Legnicy i okolicach jest całkiem sporo. Przedstawiamy Wam 18 najnowszych ofert. Ceny zaczynają się od kliku tysięcy złotych, a najdroższa działka z domkiem kosztuje... niemal 600 tysięcy złotych! Zobaczcie na kolejnych zdjęciach oferty ---->>>> otodom.pl/olx.pl Zobacz galerię (55 zdjęć)

Wakacje to czas, w którym zazdrościmy najbardziej posiadaczom ogrodów. Nie ma jak w piękną pogodę odpocząć w cieniu drzew i zajmować się uprawą roślin, również tych jadalnych! Taką możliwość może mieć każdy - wystarczy zainteresować się ofertami sprzedaży działek rekreacyjnych. W Legnicy i okolicach jest ich całkiem sporo! Przejrzeliśmy oferty na znanych portalach - olx i otodom - i znaleźliśmy dla Was 18 najnowszych ofert sprzedaży działek rekreacyjnych w Legnicy i regionie. Zebraliśmy działki ROD, a także działki rekreacyjne nad jeziorem! Ceny zaczynają się już od kilku tysięcy złotych. Każdej ofercie poświęciliśmy trzy zdjęcia, pod każdym zdjęciem opis zawierający miejscowość, cenę i powierzchnię oraz link do oferty. Kliknij w pierwsze zdjęcie i zobacz całą galerię.