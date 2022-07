Wakacje 2022. Autobusem i pociągiem z Legnicy nad morze. Do jakich nadmorskich miejscowości dojedziemy transportem publicznym? Sprawdź! Klaudia Korfanty

Wakacje 2022 nad polskim morzem. Do tych nadmorskich miejscowości bez problemu dotrzecie bezpośrednim autobusem lub pociągiem z Legnicy. Bez przesiadki dojedziemy do ponad 30 miejscowości. Pod każdym zdjęciem rozkład jazdy różnych przewoźników - godziny odjazdu z Legnicy do danej miejscowości. W ofercie zarówno przejazdy nocne jak i dzienne. Sprawdźcie szczegóły w galerii zdjęć i zaplanujcie podróż nad morze!