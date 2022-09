W Złotoryi powstanie zakład produkujący wyroby marcepanowe i czekoladowe. Nawet 250 nowych miejsc pracy

Firma Günthart Polska, producent wyrobów czekoladowych, składników do ciast oraz produktów marcepanowych planuje inwestycję na poziomie 18 mln zł. Spółka otrzymała wsparcie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jednym z czynników przyciągających do podjęcia współpracy z LSSE była możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. W nowej hali na terenie Złotoryi zatrudnienie znajdzie w końcowym etapie nawet 250 osób, w większości będą to kobiety.

Günthart Polska pochodzi z działającej ponad 70 lat firmy rodzinnej Günthart z siedzibą w niemieckim Hochentengen am Rein i od blisko 40 lat w Tajlandii posiada zakład produkcyjny, gdzie zatrudnia około 700 osób. W Polsce spółka obecna jest od 2021 roku, od samego początku silnie wspiera rozwój regionu, tworząc atrakcyjne miejsca pracy, w szczególności dla kobiet. Obecnie zatrudnia 40 osób, ale wkrótce ta liczba mocno wzrośnie.