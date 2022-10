W tych miejscach w Legnicy i powiecie kierowcy nie ustępują pieszym na przejściu. Zobacz niebezpieczne przejścia

Choć jak wiadomo na przejściu dla pieszych powinniśmy jako niechronieni użytkownicy dróg mieć pierwszeństwo, nie zawsze tak się dzieje. Nieostrożni kierowcy nie zauważają pieszych i powodują wypadki. Zebraliśmy w galerii miejsca, w których doszło do wypadków z udziałem pieszego z winy kierowcy, który nie ustąpił mu pierwszeństwa. Są to policyjne dane za pierwszy kwartał 20021 roku i 2022 roku.

Pamiętajmy, choć prawo jasno stoi po stronie pieszego to zachowajmy zasadę ograniczonego zaufania do kierowcy samochodów. Zatrzymajmy się przed pasami i rozejrzyjmy. Są różne sytuacje, kierowcę może zaślepić słońce, może być pochmurno, a mu mamy ciemną odzież, a w najgorszym przypadku możemy trafić na pijanego lub odurzonego kierowcę. W starciu z samochodem, który waży nierzadko ponad tonę nie mamy praktycznie żadnych szans.

Zobaczcie w galerii gdzie najczęściej dochodziło do wypadków na przejściu w Legnicy i powiecie.