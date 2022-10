W środę premiera serialu Netflixa "Wielka Woda" o powodzi w 1997 roku. Zobaczcie zdjęcia z planu filmowego w Legnicy

"Wielka Woda" w reżyserii Jana Holoubka i Bartłomieja Ignaciuka to dramat o powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Wrocław i okolice w 1997 roku. W rolach głównych wystąpią: Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt oraz Ireneusz Czop. Zobaczymy także legniczanina Tomasza Kota i jego córkę Blankę.

Zdjęcia do serialu były kręcone w naszym mieście w 2021 r. m.in. na ulicy Kartuskiej. To była kolejna produkcja filmowa, którą zrealizowano w Legnicy. To nie pierwszy raz, kiedy Legnica staje się planem filmowy. W naszym mieście powstały m.in. filmy: Mała Moskwa i Fotograf _– Waldemara Krzystka, _Najlepszy - Łukasza Palkowskiego, Jack Strong – Władysława Pasikowskiego. W Legnicy zrealizowano też kilka ciekawych filmów niemieckich: Wilki, Moje życie, Phoenix _oraz słynna _Anonyma. Kobieta w Berlinie.