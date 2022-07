W piątek 8 lipca wielki festyn na osiedlu Piekary w Legnicy. Masa atrakcji dla dzieci i dorosłych! Zobacz program imprezy

Legnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na festyn na Piekarach C, który odbędzie się w piątek (8 lipca) na terenach zielonych (w sąsiedztwie Zespołu Szkół Integracyjnych). Początek godz. 17.00.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, które skierowane są do każdego. Zabawa, sport i taniec to tematy przewodnie. A do tego pyszne ziemniaki z parnika z masłem i koperkiem.

Festyn na Piekarach 8 lipca - program:

17.00 - tancerki ze Szkoły Tańca Diamond Dance Studio – Legnica

17.15 - śpiewające talenty z Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy

18.00 - zabawa w strongmanów z Tyberiuszem ‚Tyberian’ Kowalczykiem

19.00 - koncert Nikoli Wardy z zespołem

Oprócz tego zaplanowano:

Pokaz, warsztaty sztuki walk – WuShu Kaptur – tereny zielone

Atrakcje - dmuchaniec, animacje z instruktorem dla dzieci, konkurencje rekreacyjne dla rodzin, malowanie buziek,

Petanka – gramy w bule

Woda sodowa z saturatora

Słodka gastronomia, stoiska z rękodziełem i regionalnymi wyrobami

Poczęstunek w postaci ziemniaków z parnika

W piątek o piątej to już tradycyjny festyn OSiR-u. Zobaczcie zdjęcia z minionych imprez: