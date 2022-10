W niedzielę 9 października będą utrudnienia na legnickich drogach. Przez miasto przebiegnie półmaraton

Fani tej formy spędzania wolnego czasu pobiegną na dystansie 21 097,5 m, czyli w półmaratonie albo o połowę krótszym (dziesiątka). Zawodnicy wystartują z placu Meisslera o godz. 10.00 i dalej pobiegną ulicami: Wrocławską, Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Piłsudskiego do Sudeckiej. Potem nawrót i tym ulicami do Jordana, bulwarem kaczawskim do mety na boiskach bocznych w parku Miejskim.