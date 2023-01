W lutym te nieruchomości w Legnicy, Lubinie i okolicy pójdą pod młotek. Zobacz wszystkie lutowe licytacje komornicze [LUTY 2023]

Data licytacji: 22-02-2023 Cena wywołania: 418 000,00 zł Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2023 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Lubińska 33B,Obora, 59-300 Lubin. Opis nieruchomości: nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 175/6 o pow. 0,0900 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 104,39m2 Suma oszacowania wynosi 627 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 418 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 700,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00

