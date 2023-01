W lutym odbędzie się kilka licytacji komorniczych w Legnicy i okolicy. Te mieszkania i domy pójdą pod młotek DATY, CENY

Data licytacji: 01-02-2023 Cena wywołania: 175 333,33 zł Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Rafał Oskwarek zastępca Robert Bury na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-02-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy z siedzibą przy Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 3, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krótka 9/6, 59-220 Legnica.. Suma oszacowania wynosi 263 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 175 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 300,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00.

