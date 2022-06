W Lubinie zadęli w niebo podczas Dni Młodzieży Diecezji legnickiej. Koncert Wniebodęte! ZDJĘCIA

W dniach 24-25 czerwca 2022 r. przygotowujemy dla Was wiele możliwości doświadczenia obecności Pana Boga w różnych formach warsztatów, konferencji, koncertów, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz bezpośredniego spotkania z Bogiem ożywiającym w Eucharystii. Pamiętajcie, że „Miłość jest twórcza” (św. Maksymilian Maria Kolbe), stąd wiele piękna Bóg złożył w każdej i każdym z Was. Ogrom talentów i możliwości pozwala nam się rozwijać i dzielić się tym wszystkim z drugim człowiekiem na chwałę Pana Boga. W dniach poprzedzających (20-23 czerwca) odbędą się również warsztaty muzyczne prowadzone przez Narodową Orkiestrę Dętą w Lubinie przygotowujące nas do wielkiego, duchowego przeżycia jakim jest koncert „Wniebodętę”, który odbędzie się 24 czerwca br. o godz. 19.00 na lubińskich błoniach. Do udziału w tym uwielbieniu zachęcam zarówno rodziny, młodzież, dzieci, osoby starsze i młodsze. Piękno muzyki, składane świadectwa, taniec pozwolą nam doświadczyć obecności Ducha Świętego pośród nas: „owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. (Ga 5, 22-23) - pisze Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski.