W Legnicy powstanie pierwsza na Dolnym Śląsku Poradnia Prehabilitacyjna. W Polsce jest ich tylko dziewięć!

Już w piątek nastąpi uroczyste otwarcie Poradni Prehabilitacyjnej przy legnickim szpitalu. W uroczystości weźmie udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

Kiedy odbędzie się otwarcie Poradni Prehabilitacji w Legnicy

Uroczyste otwarcie pierwszej na Dolnym Śląsku Poradni Prehabilitacji i Żywienia Klinicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy nastąpi w piątek, 18 listopada, o godzinie 13.00. To wielki postęp w podejściu do opieki nad pacjentem. Głównym zadaniem Poradni jest przygotowanie pacjenta do leczenia, aby sprawnie i bez komplikacji przebył cały proces terapeutyczny.

Czym jest Prehabilitacja?

Prehabilitacja to nowoczesne przygotowanie pacjenta praktycznie do każdej terapii. Obejmuje 4 filary: przygotowanie żywieniowe, wdrożenie aktywności fizycznej, rezygnację z nałogów oraz wsparcie psychologiczne pacjenta. Jak pokazują publikacje, przygotowany pacjent ma mniejsze ryzyko komplikacji, krócej przebywa w szpitalu, a co za tym idzie szybciej wraca do zdrowia.

Bez względu na to, jaki rodzaj leczenia czeka pacjenta, czy jest to operacja, zabieg chirurgiczny czy może leczenie onkologiczne, przygotowany organizm zniesie go dużo lepiej. Zbudowanie rezerw w organizmie pacjenta jest bardzo istotne dla sukcesu terapii.

Prehabilitacja to standard stosowany na świecie od wielu lat. W Polsce zaś, od 2020 roku propaguje i upowszechnia ją prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz, wybitny chirurg, współtwórca koncepcji powstania Poradni, wspierany działaniami edukacyjnymi firmy Olimp Laboratories.

Prehabilitacja nowa jakość leczenia pacjentów! Jak to działa?

W ramach działania Poradni Prehabilitacji i Żywienia Klinicznego pacjent uzyska opiekę dietetyka, który oceni jego stan odżywienia, zaleci odpowiednią zindywidualizowaną dietę przed oraz w trakcie leczenia. Następnie pacjent spotka się z fizjoterapeutą, z którym omówi i otrzyma zestaw ćwiczeń dostosowanych do swoich możliwości, a kolejnym krokiem jest porada psychologiczna, jeżeli będzie takiej wymagał. Otrzyma również wysoko oceniany przez środowisko medyczne poradnik prehabilitacyjny Olimp Labs, stworzony pod nadzorem merytorycznym prof. Tomasza Banasiewicza. W poradniku pacjent znajdzie wszystkie niezbędne informacje, które pomogą mu przygotować się odpowiednio np. do zabiegu.

Takie podejście do leczenia to przełom w Polsce, jest to najbardziej nowatorskie i kompleksowe rozwiązanie w przygotowaniu chorego do leczenia, zgodnie ze standardami obowiązującymi na świecie już od kilku lat.

Pacjent objęty jest opieką już w momencie skierowania do leczenia, czas do rozpoczęcia terapii jest wykorzystany, aby dać choremu maksymalną rezerwę na czekający go czas walki o zdrowie.

Jak znaleźć można w badaniach, zarówno stan odżywienia pacjenta, wdrożona aktywność fizyczna, rezygnacja z nałogów, a także opieka psychologiczna realnie wpływają na poprawę wyników leczenia. Przekłada się to na korzyści nie tylko dla pacjenta, ale również dla szpitala, ponieważ mniej komplikacji to mniej powtórnych hospitalizacji i mniejsze koszty dla placówki medycznej.

Ile Poradni Prehabilitacji istnieje w Polsce?

Dotychczas, dzięki działaniom Pana Profesora Tomasza Banasiewicza oraz firmy Olimp Laboratories, w Polsce powstało już 8 Poradni Prehabilitacji, które skupiają się na przygotowaniu pacjenta do leczenia operacyjnego.

Zdrowie pacjenta to rzecz najważniejsza, dlatego poszukiwane są nowe rozwiązania, wdrażane są nowe działania, mające na celu poprawiać stan zdrowia osób chorych. Prehabilitacja to bardzo istotny element opieki nad pacjentem.

Gdzie znajduje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

