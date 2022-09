W Legnicy powstał produkt regionalny. Takiego precla nie zjecie nigdzie indziej na świecie, tylko w legnickiej Manufakturze Precli!

Legnicki precel - Preclola to wyjątkowy produkt regionalny stworzony przez Manufakturę Precli

Manufaktura Precli przy ul. Złotoryjskiej w Legnicy została otwarta w listopadzie 2021 roku. To pierwszy w historii lokal w Legnicy serwujący wyłącznie precle. I to właśnie tu powstał regionalny precel legnicki, jakiego nie znajdziecie nigdzie indziej w Polsce czy na świecie.

Przyznaję, że na początku myślałam o preclu z... ogórkiem. Wiadomo, Legnica była dawniej nazywana Miastem Ogórków - no właśnie, dawniej. Uznałam, że pora na coś nowego - wyznaje nam właścicielka Manufaktury Precli, Edyta Łupian.

Pani Edyta postawiła na słodką wersję precla. Precel legnicki to słodka księżniczka nazwana Preclolą. Oddaje wszystko to, co wyróżnia Manufakturę Precli. Oryginalność, w pełni naturalne składniki i autorska receptura. Preclola to idealna pozycja na zdrowy deser. Wypieczony z prostego ciasta drożdżowego w glazurze z białej czekolady, posypany włoską pistacją i pudrem z liofilizowanej truskawki.