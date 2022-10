W Legnicy powstał nowy showroom z sukniami ślubnymi. Ceny są naprawdę zadziwiające

Sklep funkcjonował wcześniej we Wrocławiu gdzie jak mówi właścicielka spowodował "trzęsienie ziemi" na rynku ślubnym. Teraz przeniósł się do Legnicy i będzie działał do wyczerpania zapasów lub do końca roku jeśli wszystkie suknie się nie wyprzedadzą.

Jak na nasze miasto w, którym nie mieszkają bardzo bogaci ludzie oferta może wydawać się bardzo interesująca.