W Legnicy powstaje nowa, uzbekistańska restauracja. Wkrótce otwarcie. Co będzie można zjeść w Małym Taszkencie przy ulicy Piekarskiej?

W Legnicy powstaje nowa, uzbekistańska restauracja. Otwarcie jeszcze w lipcu!

Uzbekistan i jego stolica Taszkent to miejsca nieznane dla większości Polaków. Kojarzą się z ubóstwem i trudną sytuacją wewnętrzną. Jednak mało kto wie, że Taszkent nazywany jest "miastem ogrodów", jest kolorowy i stanowi jedno z największych i najnowocześniejszych miast Azji Środkowej. Smak tradycyjnej kuchni stolicy Uzbekistanu wkrótce poznają legniczanie.

Właścicielami nowej restauracji, powstającej przy ulicy Piekarskiej w Legnicy, są Agnieszka Grzegorska wraz z partnerem Nikolaiem Rudenchenko, który urodził się w Taszkencie. Szefem kuchni będzie również Uzbek.

O restauracji marzyliśmy już od dawna, teraz realizujemy to marzenie - mówi nam pani Agnieszka, właścicielka Małego Taszkentu.

Otwarcie Małego Taszkentu planowane jest na ostatni weekend lipca. Mały Taszkent będzie pierwszą restauracją uzbekistańską w Legnicy.

Kuchnię środkowoazjatycką charakteryzuje bogactwo smaków i kolorów. U nas głównym daniem będzie płow, tradycyjna uzbecka potrawa, przygotowywana w wyjątkowy sposób w specjalnym naczyniu o nazwie kazan, w którym można przygotować jednorazowo 100 porcji - zapowiada właścicielka lokalu.

Płow to mieszanka mięs wołowego i baraniny z dodatkiem ryżu, marchewki, rodzynek i orientalnych przypraw. Co istotne Uzbekistan to kraj muzułmański i nie jada się tam wieprzowiny.