W legnickim szpitalu powstała nowa placówka Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Jak zostać przyjętym do nowego POZ

Gdzie pobrać druki aby zostać pacjentem nowego POZ w Legnicy

Druki są gotowe do wypełnienia na miejscu. Prosimy o przyniesienie w celu weryfikacji dokumentu tożsamości.

Co istotne pacjent składający deklarację do nowego POZ nie musi składać żadnego wypowiedzenie w placówce, z której usług korzystał do tej pory. Uczyni to za niego przez system NFZ przyszpitalny POZ.

Deklarację przystąpienia do nowego POZ można również złożyć przez Profil Zaufany / Internetowe Konto Pacjenta.