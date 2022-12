W legnickim szpitalu po raz pierwszy rozbrzmiał Dzwon Życia!

Przy dzwonie wisi tabliczka z napisem:

"Uderz trzy razy w Dzwon Życia i ogłoś swoje zwycięstwo.

Leczenie zakończone.

Wyruszam spełniać marzenia.

Pokonaj raka - wygraj życie."

Ten zwyczaj funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych od lat 90-tych. Wówczas to Irve C. Le Moyne, amerykański kontradmirał marynarki wojennej, powiedział swojemu lekarzowi, że po ostatniej radioterapii uderzy w dzwon okrętu. Tak też uczynił. Następnie przekazał go centrum onkologicznemu w Teksasie, gdzie wisi do dziś i rozbrzmiewa, gdy pacjenci opuszczają placówkę po leczeniu.

Po tym fakcie dzwony zwycięzców i dzwony życia zawisły w innych placówkach na świecie.