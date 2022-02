W legnickiej Witelonce bezpłatnie sprawdzisz czy chorujesz na Covid - 19

Choć jestem dopiero na drugim roku, szpital w Bolesławcu zatrudnił mnie do pracy w swoich punktach wymazów na Covid - 19 w regionie. Dzięki temu mogę zdobywać nowe doświadczenia, bardzo potrzebne w zawodzie pielęgniarki. Muszę przyznać, że ta praca naprawdę mnie rozwinęła, szczególnie jeśli chodzi o kontakty z pacjentami. Stykam się bowiem z różnymi ludźmi. Nauczyłam się dzięki tej praktyce rozpoznawać nastawienie pacjentów, rozmawiać z nimi, zachęcać do badań. To dla mnie, jako przyszłej pielęgniarki, bezcenna nauka - mówi Ilona Saja.