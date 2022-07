W Collegium Witelona w Legnicy kończy się pierwszy etap rekrutacji. Zobacz dlaczego warto tam studiować Anna Ickiewicz

To ostatni dzwonek, by złożyć w pierwszym etapie rekrutacji dokumenty na studia do Collegium Witelona Uczelnia Państwowa - jednej z najlepszych i najnowocześniej wyposażonych w kraju uczelni kształcących praktycznie. Termin mija 29 lipca, ale kandydaci będą mieli jeszcze szansę na złożenie dokumentów w późniejszych terminach.