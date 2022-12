W Bolesławcu przed II wojną światową mieściły się piękne zakłady tekstylne Concordia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia

Na początku pracowało w niej 150 robotników. Po I wojnie światowej fabrykę rozbudowano – w 1921 r. wzniesiono budynek z wysoką wieżą z napisem „Concordia”, a sam zakład należał do najbardziej dynamicznie rozwijających się bolesławieckich przedsiębiorstw. Przędzalnia zaprzestała produkcji w 1943 r., a na jej terenie uruchomiono zakład produkujący części lotnicze dla „Weser – Flug AG”. Od 2 października 1944 r. mieścił się tu obóz pracy przymusowej „Bunzlau II”. Zlokalizowano go na III i V piętrze budynku fabrycznego zakładów „Concordia”. Więźniowie pracowali m.in. przy produkcji skrzydeł do samolotu myśliwskiego Focke-Wulf 190. Ewakuacja obozu rozpoczęła się 11 lutego 1945 r. Po wojnie mieściła się tu filia Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Hanka” z Legnicy, a od 1990 r. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Sława”.

Źródło: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu