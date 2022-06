Viessmann rozszerza swoją działalność w Legnicy. Będą nowe miejsca pracy

Cieszy fakt, że światowy potentat specjalizujący się w systemach grzewczych i chłodniczych rozbudowuje swój zakład w Legnicy. To nie tylko dodatkowe miejsca pracy, ale również wpływy do budżetu miasta, co umożliwi nam dalszy rozwój i kolejne realizacje inwestycji oczekiwanych przez legniczan – komentuje obecny podczas ceremonii Krzysztof Duszkiewicz, zastępca prezydenta Legnicy.

Rynki chłodnicze w Europie Środkowej będą ważnym elementem wzrostu w nadchodzących latach, co skłoniło firmę do podjęcia decyzji o budowie zakładu w Polsce. Viessmann Refrigeration Solutions stawia sobie za cel opracowywanie najnowocześniejszych produktów przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w sposób jak najbardziej efektywny i zrównoważony. Nowy zakład w Legnicy oferuje odpowiednie warunki do realizacji tego celu.