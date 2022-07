UWAGA! Zagrożenie pożarowe w lasach Dolnego Śląska Anna Ickiewicz

Od ponad 2 tygodni nie ma dnia, by nie było informacji o pożarze. Niedawno pożegnaliśmy pierwszą połowę roku, a już teraz liczba pożarów w Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych we Wrocławiu przekroczyła liczbę pożarów z zeszłego roku! W tym roku na terenie RDLP Wrocław było już 196 pożarów, w których spłonęło 117,52 ha lasów! Temperatury też postanowiły bić rekordy ciepła, co nie sprzyja ochronie PPOŻ.