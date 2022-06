Uwaga kierowcy! Trwa remont drogi przy zalewie Słup w gminie Męcinka. Są utrudnienia i objazdy. Sprawdźcie szczegóły OPRAC.: Klaudia Korfanty

W gminie Męcinka trwa remont drogi powiatowej nr 2786D, na odcinku Chroślice - Brachów. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w pobliżu zbiornika wodnego Słup. Potrwają one do końca wakacji, a do końca czerwca remontowane odcinki jezdni będą całkowicie wyłączone z ruchu. Szczegóły poniżej.