Uwaga! Dzisiaj policja w Legnicy prowadzi wzmożone kontrole prędkości. To ogólnopolska akcja Prędkość [27.04]

Akcja Prędkość w Legnicy - wzmożone kontrole na drogach

Jak informuje policja, kierujący powinni się spodziewać zarówno statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych.

Ci, którzy rażąco przekroczą dozwolone limity prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Policja apeluje o rozsądek. Brawura i ryzykowne zachowania mogą prowadzić do tragedii. Pamiętajmy, że prędkość należy dostosować nie tylko do oznakowania, ale przede wszystkim do warunków ruchu na drodze.

W promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, po raz kolejny, włączyła się firma Screen Network S.A. poprzez emisję na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych spotu, którego hasłem przewodnim jest: Zwolnij i żyj!

żródło: BRD KGP