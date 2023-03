UWAGA. Dziś w Legnicy i powiecie możliwe burze! Zabezpieczcie swoje rzeczy

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/ 1

Obszar województwo dolnośląskie powiat Legnica

Ważność od godz. 12:00 dnia 25.03.2023 do godz. 19:00 dnia 25.03.2023

Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20

mm, drobny grad oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 70%

Uwagi Brak.