Uroczystość poświęcenia nowego marmurowego ołtarza w legnickiej katedrze, zobaczcie zdjęcia

Wtorek 20 września 2022 rok to wyjątkowy dzień w legnickiej katedrze. W tym dniu miała miejsce I rocznica ingresu do katedry biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, 681. rocznica poświęcenia katedry, zakończenie obchodów 30-lecia Diecezji Legnickiej i ustanowienia kościoła pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy katedrą biskupów legnickich oraz poświęcenie nowego ołtarza.

Dlaczego w katedrze zamontowany został nowy ołtarz? Zapytaliśmy o to rzecznika diecezji legnickiej, ks. Waldemara Wesołowskiego. Tłumaczy on, że w kościołach są dwa rodzaje ołtarzy - przenośny (możliwy do przesunięcia) oraz stały (połączony z posadzką), choć według przepisów liturgicznych rekomendowane są ołtarze stałe.

Do tej pory w katedrze znajdował się ołtarz przenośny, drewniany. Mensa ołtarza powinna wykonana być z kamienia – mówi ks. Waldemar Wesołowski.

Druga sprawa to relikwie świętych. Mogą one być umieszczone jedynie w podstawie ołtarza stałego.