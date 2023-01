Uratowany, wyleczony lisek wrócił do lasu tuż za Legnicą, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Ranny lis trafił do Fundacji Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki FOPiT GOBI z Raczkowej. Wyleczony i w dobrej formie fizycznej został wypuszczony do lasu tuż za Legnicą. Krzysztof Strynkowski z fundacji, powiedział nam, nie wszystkie zwierzęta mają tyle szczęścia i wracają do natury, niektóre zostaną u nas do końca swoich dni. Fundacja prowadzi ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt.