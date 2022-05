Unikatowa Legnica z lat 80. na fotografiach słynnego dokumentalisty Krzysztofa Raczkowiaka. Niektórych miejsc już nie ma

Krzysztof Raczkowiak mieszkał w Legnicy, ale bardzo blisko związany był z Lubinem. Tam prowadził interesy, miał wielu przyjaciół i znajomych. Także w Lubinie, 40. lat temu, podczas dramatycznych wydarzeń 31 sierpnia 1982r. wykonał zdjęcie, które obiegło cały świat. Czterech mężczyzn niosących śmiertelnie postrzelonego Michała Adamowicza stało się symbolem Zbrodni Lubińskiej.

Fotografia – moim zdaniem – jest jak kamień. Nie ma w niej dźwięku, zapachów ani migających, kolorowych światełek. Są za to emocje, nastroje, światło i – co najważniejsze – prawda. Bardzo bym chciał, by moje zdjęcia – milcząc jak kamienie – też zawsze wołały - pisał na swojej stronie Internetowej.