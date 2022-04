Ujęcie obywatelskie pijanego kierowcy w Legnicy. Nieodpowiedzialny legniczanin miał 2 promile

Do obywatelskiego zatrzymania doszło w świąteczny niedzielny wieczór. Dyżurny legnickiej komendy został poinformowany ujęciu nietrzeźwego kierującego. Na miejsce zdarzenia zostali skierowani funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego. Jak się okazało, kierującym był 34-letni mieszkaniec Legnicy, który kierując Volkswagenem nie zapanował nad pojazdem i uderzył w betonowy słup ogłoszeniowy. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Można mówić o dużym szczęściu, że nikomu nic się nie stało i nie doszło do tragedii. Zatrzymany przez policjantów nietrzeźwy kierowca stracił prawo jazdy. Wkrótce za swoje czyny odpowie przed sądem.

To kolejny przypadek obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. Apelujemy zarówno do kierowców jak i do postronnych osób, którzy widzą, że osoba nietrzeźwa kieruje pojazdem lub próbuje wsiąść za kierownicę, aby uniemożliwić jej to i powiadomić policję. Nie reagując na naganne zachowanie dajemy przyzwolenie nietrzeźwym na kierowanie pojazdami, co w konsekwencji może doprowadzić do tragedii. Pamiętajmy, że ujęcie obywatelskie to przywilej, który każdemu obywatelowi daje art. 243 Kodeksu Postępowania Karnego. Przestępcę można zatrzymać zarówno na gorącym uczynku, jak i po pościgu, podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa - informuje sierż. szt. Anna Tersa z legnickiej komendy.