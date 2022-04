Uchodźcom z Ukrainy nadano ponad dwa tysiące numerów PESEL w Legnicy Piotr Krzyżanowski

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski na konferencji prasowej podsumował prawie dwa miesiące działań na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli i nadal przybywają do naszego miasta. Wydano już około 2300 nr PESEL uchodźcom z Ukrainy. W tymczasowych miejskich punktach pobytu Ukraińców w naszym mieście przebywa kilkaset osób. W Miejskim Punkcie Przyjmowania i Wydawania Darów, wg informacji od wolontariuszy, wydaliśmy ok. 20 000 paczek z darami, wydaliśmy już ponad 100 000 zł na posiłki dla uchodźców zakwaterowanych w naszych miejskich punktach, a w najbliższych dniach będziemy podpisywać umowę na kolejne posiłki. W naszych szkołach i przedszkolach uczy się obecnie 980 dzieci uchodźców. Stworzyliśmy w 2 szkołach oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy: w V Liceum Ogólnokształcącym oraz w Szkole Podstawowej nr 2, a obecnie przygotowujemy kolejny w SP7. Pracę w tych oddziałach znaleźli także uchodźcy posługujący się językiem polskim. Przyjęliśmy i rozładowaliśmy ponad 12 tirów darów, na Ukrainę wysłaliśmy 94 palety z darami, dodał prezydent Tadeusz Krzakowski. stale udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej etc. uchodźcom.