Tylko do 29 kwietnia można zapisać dziecko do legnickich żłobków. Miejsc jest tylko 221!

W okresie od 1 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r. będzie udostępniona do pobrania karta zgłoszenia dziecka do żłobka. Osoby które nie mają możliwości pobrania karty online mogą ją otrzymać w żłobku, do którego chcą zapisać dziecko.

Wypełnioną kartę wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej rodziców /opiekunów dziecka, zawierającymi okres zatrudnienia, a w przypadku rodziców uczących się w systemie dziennym, zaświadczenia ze szkoły, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobierania świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie do 29 kwietnia 2022 r. we właściwym żłobku (żłobek do, którego chcemy, aby dziecko uczęszczało), w miejscu do tego wyznaczonym, po uprzednim zawiadomieniu personelu żłobka. Prosimy o stosowanie środków ochrony osobistej i nie wchodzenie na teren żłobka, przebywanie tylko we wskazanym miejscu.